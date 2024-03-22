НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

128 подписчиков

Фредерик Вассер об исках к ФИА и бен Сулайему: «Не стоит просить нас комментировать подобное, ведь у нас нет доступа к доказательствам»

В этом году в «Формуле-1» произошло уже несколько скандальных ситуаций. После расследования в отношении Хорнера и обвинений в адрес президента ФИА Мохаммеда бен Сулайема, которые все были закрыты за нехваткой доказательств, в «Ф-1» возникла новая спорная ситуация – после того, как в суд на ФИА подала Сьюзи Вольфф.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх