Фредерик Вассер об исках к ФИА и бен Сулайему: «Не стоит просить нас комментировать подобное, ведь у нас нет доступа к доказательствам»

В этом году в «Формуле-1» произошло уже несколько скандальных ситуаций. После расследования в отношении Хорнера и обвинений в адрес президента ФИА Мохаммеда бен Сулайема, которые все были закрыты за нехваткой доказательств, в «Ф-1» возникла новая спорная ситуация – после того, как в суд на ФИА подала Сьюзи Вольфф.