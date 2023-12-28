Специалисты рассказали, сколько елок-«иностранок» будут встречать Новый год с приморцами

В Приморье продолжают поступать в продажу импортные рождественские ели и ветви хвойных деревьев для новогодних украшений, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на данные Приморского межрегионального управления Россельхознадзора.
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