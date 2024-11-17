Кабинет министров Соединённого Королевства наблюдает за происходящими событиями после того, как ряд изданий написали, что американский лидер Джозеф Байден позволил Вооружённым силам киевского режима использовать переданное ранее оружие для того, чтобы атаковать расположенные в глубине Российской Федерации цели.