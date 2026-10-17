Колумбия: шесть человек получили ранения возле ресторана La Fonda Paisa на шоссе Пьедекуэста между Пьедекуестой и Флоридабланкой, департамент Сантандер, во второй половине дня после того, как двое неопознанных вооруженных преступников на мотоциклах открыли огонь по автомобилю, в результате чего он разбился и загорелся.
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