Колумбия: шесть человек получили ранения возле ресторана La Fonda Paisa на шоссе Пьедекуэста между Пьедекуестой и Флоридабланкой, департамент Сантандер, во второй половине дня после того, как двое неопознанных вооруженных преступников на мотоциклах открыли огонь по автомобилю, в результате чего он разбился и загорелся.