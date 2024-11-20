Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 722 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Путря
    "...  уже отметился гениальным ходом по разрешению ситуации в Челябинском Коркино – едва в город начали возвращаться ...Беспрецедентное н...
  • Валерий Путря
    Прогнивший бидон по своей старческой тупости и общему скудоумию, сделал одолжение Трампу взяв на свою тухлую тушку эт...Он мог всё знать:...
  • Амара Карпова
    Супер сказано👍😍Молодец👍💯согласна!!!"Шоубиз имени Пуг...

Сердце остановилось мгновенно: в Екатеринбурге женщина умерла от одного укола в медцентре

Сердце остановилось мгновенно: в Екатеринбурге женщина умерла от одного укола в медцентре

Жительница Екатеринбурга пожаловалась врачу на боль в виске. Но когда пациентке ввели обезболивающее, у неё произошла мгновенная остановка сердца.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх