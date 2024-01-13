США пообещали многочисленные жертвы в результате разрушительного зимнего шторма

Опасный зимний шторм пронесся по северу США в пятницу, в некоторых местах шел закрывающий видимость снег, в других — лил ледяной дождь, а в нескольких штатах царствовали сильные морозы и пронизывающий ветер.
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