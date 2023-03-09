Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

102 подписчика

Матч Россия – Ирак пройдет в Санкт-Петербурге, а не в Сочи («СЭ»)

Матч между сборными России и Ирака пройдет не в Сочи, а в Санкт-Петербурге. Как сообщает «Спорт-Экспресс», игра состоится не в Сочи, как предполагалось ранее, а в Санкт-Петербурге.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх