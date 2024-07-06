В столкновении с экскурсионным автобусом на Кубани погиб мотоциклист, девушка-пассажирка попала в больницу с серьезными травмами

В столкновении с экскурсионным автобусом на Кубани погиб мотоциклист, девушка-пассажирка попала в больницу с серьезными травмамиДорожная трагедия произошла накануне вечером на трассе в районе поселка Лермонтово, неподалеку от Джубги.