В столкновении с экскурсионным автобусом на Кубани погиб мотоциклист, девушка-пассажирка попала в больницу с серьезными травмами

В столкновении с экскурсионным автобусом на Кубани погиб мотоциклист, девушка-пассажирка попала в больницу с серьезными травмамиДорожная трагедия произошла накануне вечером на трассе в районе поселка Лермонтово, неподалеку от Джубги.
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