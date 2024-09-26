Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Делегация РФ провела ряд встреч с лидерами стран в штаб-квартире ООН

Делегация РФ провела ряд встреч с лидерами стран в штаб-квартире ООН

Россия провела большой дипломатический марафон в стенах штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке. Уже в первый день работы 79-й Генассамблеи глава российской делегации, министр иностранных дел Сергей Лавров провел встречи в том числе с главами МИД Китая, Индии, Кубы, Венесуэлы и Никарагуа.

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