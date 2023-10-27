Шевченко не смог пробиться в полуфинал турнира в Базеле

Александр Шевченко в трех сетах уступил Феликсу Оже-Альяссиму. В Базеле завершился четвертьфинальный поединок хардового турнира категории ATP-500 в мужском одиночном разряде, в котором Александр Шевченко встречался с Феликсом Оже-Альяссимом.
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