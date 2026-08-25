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CIA Director Ratcliffe Covertly Flew To Moscow For High-Level Meetings: Report

CIA Director Ratcliffe Covertly Flew To Moscow For High-Level Meetings: Report

CIA Director Ratcliffe Covertly Flew To Moscow For High-Level Meetings: Report Summary:  CIA Director Ratcliffe On USAF Cargo Jet Flight To Moscow US Air Force C-17 Makes Mysterious Visit To Moscow  CIA Director Ratcliffe On USAF Cargo Jet Flight To Moscow  CBS News Senior White House reporter Jennifer Jacobs has provided some clarity on the mysterious US Air Force Boeing C-17 Globemaster III military transport aircraft that flew to Moscow earlier today.

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