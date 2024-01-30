Сумма, украденная экс-директором барнаульского "Жилфонда", выросла в три раза

В настоящее время потерпевшими признаны более 30 жителей Алтайского края Задержанная в Аргентине экс-директор барнаульского "Жилфонда" Людмила Авдюхина подозревается в хищении около 150 млн рублей у жителей Алтайского края, сообщает ТАСС.