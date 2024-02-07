Chery Tiggo 9 едет в Россию. Продажи флагманского внедорожника Chery начнутся в 2024 году

Неопределенности с появлением в российской гамме флагманского внедорожника Chery Tiggo 9 стало меньше: как сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу китайского бренда, автомобиль выйдет на российский рынок в текущем году.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии