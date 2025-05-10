Сколько парковочных мест положено многоквартирному дому? Эксперт разъяснил, как это выяснить

Большинство граждан не осведомлены о нормах обеспеченности многоквартирных домов машино-местами. Автоюрист рассказал, как добиться от местных чиновников официального признания права жителей на парковочные места.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии