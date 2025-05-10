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Сколько парковочных мест положено многоквартирному дому? Эксперт разъяснил, как это выяснить

Сколько парковочных мест положено многоквартирному дому? Эксперт разъяснил, как это выяснить

Большинство граждан не осведомлены о нормах обеспеченности многоквартирных домов машино-местами. Автоюрист рассказал, как добиться от местных чиновников официального признания права жителей на парковочные места.

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