В Краснодаре появится памятник погибшим на СВО: установят в центре города

Разговор с женами, матерями и отцами погибших состоялся вчера, 7 мая. Близкие героев, отдавших свои жизни за Родину, смогли задать вопросы и получить ответы по мерам поддержки, которые оказывают государство и муниципальные власти, увековечиванию памяти участников специальной военной операции.