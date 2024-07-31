Более 1,3 тыс. проверок соблюдения норм пожарной безопасности проведено на стройках Москвы с начала года

За первое полугодие специалисты профильного управления Мосгосстройнадзора приняли участие в 1327 проверках соблюдения требований пожарной безопасности на объектах капитального строительства и реконструкции на территории столицы.
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