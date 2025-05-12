Тверские полицейские вычислили курьера аферистов, похитившего 1,5 млн рублей у 78-летнего пенсионера

Оперативные сотрудники Управления по борьбе с киберпреступлениями УМВД России по Тверской области и уголовного розыска Московского отдела полиции установили личность и местонахождение криминального курьера, подозреваемого в содействии дистанционным мошенникам в обмане 78-летнего жителя Твери.