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Стоматолог перечислила полезные для зубов сладости

Стоматолог перечислила полезные для зубов сладости

Врач-стоматолог, специалист в области профилактики, диагностики, терапевтического лечения зубов, а также эстетической реставрации зубов у детей всех возрастов Виктория Шелудкова перечислила сладости, которые можно есть без вреда для зубов.

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