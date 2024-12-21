Серябкина раздала огня на сцене, а Медведева станцевала вог: кто ушел в полуфинале шоу «Звездные танцы»

Все ближе и ближе финал проекта «Звездные танцы» на ТНТ. Профессиональные артисты встают в пару со звездами шоу-бизнеса и вместе учат хореографию.
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