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Серябкина раздала огня на сцене, а Медведева станцевала вог: кто ушел в полуфинале шоу «Звездные танцы»

Серябкина раздала огня на сцене, а Медведева станцевала вог: кто ушел в полуфинале шоу «Звездные танцы»

Все ближе и ближе финал проекта «Звездные танцы» на ТНТ. Профессиональные артисты встают в пару со звездами шоу-бизнеса и вместе учат хореографию.

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