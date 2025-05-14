Нарколог Шуров оценил возможность употребления Макроном, Мерцем и Стармером запрещённых веществ

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В начале 20 века кокаин свободно продавался и считался безобидным стимулятором. КОКА-кола от слова кока- листья коки содержат кокаин. Отсюда тотально все генералы всех армий его употребляли и собирались закончить первую мировую войну до осеннего листопада. Чем закончилось, все знают!