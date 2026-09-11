Разговоры у Змеиной горы

Первой премьерой 271 сезона в Малом театре стал «Игрок» по роману Достоевского Летом 1865 года теснимый кредиторами Достоевский вынужден был продать «нехорошему» человеку Фёдору Стелловскому право на издание собрания своих сочинений с условием, что «приготовит» для его издания роман не менее 12-ти печатных листов.
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