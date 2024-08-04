Олимпийский шабаш сдернул маски в России.

КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА АНДРЕЙ РЕВНИВЦЕВ "СПЯЩИЕ РАСЧЕХЛИЛИСЬ": ОЛИМПИЙСКИЙ ШАБАШ СДЁРНУЛ МАСКИ В РОССИИ У любого нравственно здорового человека открытие Олимпиады в Париже должно было вызвать приступ тошноты или хотя бы крайней гадливости.
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