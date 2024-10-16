Экс-судью из Майкопа, который на внедорожнике насмерть сбил ребенка, отправили под домашний арест

Экс-судью из Майкопа, который на внедорожнике насмерть сбил ребенка, отправили под домашний арестСудью в отставке Анатолия Горголина, задавившего 9-летнего мальчика в парке Майкопа, отправят под домашний арест.
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