Макс Фадеев рассказал о мести Константину Меладзе

В честь 18-летия выхода первой песни группы SEREBRO продюсер Максим Фадеев поделился историей создания этого легендарного коллектива, отметив, что их появление стало своего рода местью Константину Меладзе.
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