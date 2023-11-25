Семеро детей пострадали в смертельном ДТП с экскурсионным автобусом в российском регионе

Автобус, перевозивший детей, стал участником смертельного ДТП в Калужской области. Авария была зафиксирована на автодороге Малоярославец — Боровск, в районе деревни Уваровское, утром в субботу, 25 ноября, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.