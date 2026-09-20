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Татар-информ

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Баширов: «Международные наблюдатели работают в крупных и малых городах РТ»

Баширов: «Международные наблюдатели работают в крупных и малых городах РТ»

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ» О работе международных наблюдателей в Татарстане говорил в Едином информационном центре профессор Высшей школы экономики Марат Баширов.

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