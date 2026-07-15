БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Власть прозрела? На пике топливного кризиса из недр «ЕдРа» раздались призывы к созданию «Госплана 2.0»

Власть прозрела? На пике топливного кризиса из недр «ЕдРа» раздались призывы к созданию «Госплана 2.0»

КПРФ говорит об этом много лет, но в России катастрофа с элитами, эффективно управлять разучились Андрей Захарченко На фото: заместитель председателя комитета Госдумы РФ по экономической политике Артем Кирьянов (Фото: Михаил Синицын/ТАСС) Материал комментируют: Иван Родионов России необходим аналог советского Государственного комитета по материально-техническому снабжению (Госснаб), только без бюрократии.

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Лайм Баюн
Автор - Интриган
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