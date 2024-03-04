Два ФАПа приведут в порядок в Карелии

В Беломорском районе отремонтируют врачебные амбулатории в посёлках Сосновец и Вирандозеро. В Сосновце, в здании 60-х годов постройки, отремонтируем кровлю: подрядчик разберёт старые деревянные конструкции, установит гидроизоляцию и новые опоры, – написал на своей странице министр здравоохранения карелии Михаил Охлопков.