Злоумышленники атаковали филиал РАНХиГС в Смоленске

Руководство вуза предупредило смолян об опасных рассылках Действующий в Смоленске филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы зафиксировал случаи мошенничества, при которых неизвестные рассылали сообщения от имени руководства вуза.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии