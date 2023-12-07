ЕС призвал Израиль прекратить насилие на Западном берегу Иордана

Насилие и террористические действия израильских поселенцев на Западном берегу Иордана против мирных палестинцев нарастают, и это вызывает обеспокоенность G7 и ЕС, заявил Петер Стано, представитель главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.
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