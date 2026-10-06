Жилой комплекс с офисным блоком и двором-парком появится в районе Богородское

В районе Богородское на востоке Москвы разрешили строительство жилого комплекса на 1468 квартир. Высота секций достигнет 46 этажей.
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