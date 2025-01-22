Студентка погибла во время практики в рыбном порту Владивостока

t.me/Дальневосточная транспортная прокуратура Во время прохождения практики на территории рыбного порта Владивостока 21 января погибла 20-летняя студентка Российской таможенной академии, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.
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