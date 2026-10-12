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Плащ как у Джейн Биркин снова в моде: как носить французскую классику осенью 2026

Плащ как у Джейн Биркин снова в моде: как носить французскую классику осенью 2026

У Джейн Биркин был редкий талант превращать самые обыкновенные вещи в предмет модного желания. Потертые джинсы, белая футболка, мужская рубашка, плетеная корзина — и, конечно, классический плащ, который выглядел так, словно был случайно накинут перед выходом из дома.

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