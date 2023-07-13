СКР возбудил дело из-за исчезновения четырех человек в Туапсе после потопа

Полиция и спасатели ищут людей в акватории Черного моря и вдоль прибрежной линииСледственный комитет возбудил уголовное дело по факту исчезновения четырех человек в Туапсе после разгула стихии.
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