В алтайском соцфонде предупредили о новом виде мошенничества

Фонд предоставляет услуги бесплатно в своих клиентских службах и МФЦ, а также онлайн через портал госуслуг Мошенники придумали новый способ обмана россиян: они звонят на мобильные телефоны и представляются сотрудниками Социального фонда.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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