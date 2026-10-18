Юлия Артемьева и Алексей Брюханов выиграли этап Гран-при России по фигурному катанию в Казани. В произвольной они выполнили параллельный тройной сальхов (на минус) в комбинации с двойным сальховом, тройную подкрутку, тройной сальхов, затем партнёрша упала с выброса тройной флип, сделали выброс тройной риттбергер.