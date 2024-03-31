Технологию солнечного паруса предложили использовать в будущей миссии к Меркурию

Солнечный парус, взгляд художника / © JAXA Одной из главных задач планируемой миссии станет составление карты поверхности Меркурия на основе изображений с высоким разрешением (до одного метра) и выявление отложений льда в постоянно затененных кратерах.
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