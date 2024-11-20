Пожар и вторичная детонация возникли после прилётов по предприятию ВПК в Шостке Сумской области

Российские войска нанесли серию ударов по объектам на контролируемых противником территориях. В ночное время суток Вооружённые силы России отработали по территории предприятия «Импульс» в городе Шостка Сумской области.
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