В России наконец-то задумались о том, что индивидуальный счётчик тепла в квартире с вертикальной разводкой - это не экономия, а бесполезная железка, за которую жильцы платят из своего кармана.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Самокатам закручи...
- M Зарплата не сошла...
- ИП «Бюджетных средст...
Тепловые счетчики ДОЛЖНЫ СТОЯТЬ НЕПОСРЕДСТВЕННО НА ОБЪЕКТЕ ПОДАЧИ ТЕПЛА. И не нужно вгонять многоквартирные дома в многолетние миллионные ДОЛГИ требованиями установки тепловых счетчиков в домах!! В наглую ВПАЛИВАЮТ СЧЕТЧИКИ!!