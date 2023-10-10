Филантропы Израиля так реагируют на смерть арабских детей

Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Комментарии
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Зоя Копань
Ну один к одному, Поросенко тоже говорил, что дети Донбасса будут сидеть по подвалам, а  хохлы&quot;из цветущего сада&quot; будут учиться на суржике!
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18 час.
КК
Катя Котова
Да, поросянченко мечтал, чтобы дети Донбасса сидели по подвалам, а еврейчанкины ни разу это ни осудили. Бумеранг еврейчанкиным вернулся, и, желательно, навсегда.
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11 час.

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