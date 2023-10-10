Реакция израильских пользователей Telegram на убийство детей во время ковровых бомбёжек ЦАХАЛ-ом сектора Газа.
Филантропы Израиля так реагируют на смерть арабских детей –
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Зоя Копань
Ну один к одному, Поросенко тоже говорил, что дети Донбасса будут сидеть по подвалам, а хохлы"из цветущего сада" будут учиться на суржике!
Ответить
18 час.
КК
Катя Котова
Да, поросянченко мечтал, чтобы дети Донбасса сидели по подвалам, а еврейчанкины ни разу это ни осудили. Бумеранг еврейчанкиным вернулся, и, желательно, навсегда.
Ответить
11 час.
Свежие комментарии