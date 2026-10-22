Как требования американкой стороны на переговорах меняются по мере изменений «на земле» Дмитрий Родионов Фото: Николай Тришин/ТАСС Материал комментируют: Владимир Сапунов Всеволод Шимов Американская делегация на встрече в Осло попытается убедить Владимира Зеленского согласиться на территориальные уступки ради соглашения с Россией, спрогнозировала накануне переговоров в Норвегии The New York Times.