Вице-спикер Московской Городской Думы и журналист ВГТРК Андрей Медведев проанализировал складывающуюся ситуацию с подходом Запада к использованию Украины против России и пришёл к выводу, что украинцев готовят к новому этапу на фоне проигрыша на фронте.