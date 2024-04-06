Украину готовят к долгой террористической войне против России

Вице-спикер Московской Городской Думы и журналист ВГТРК Андрей Медведев проанализировал складывающуюся ситуацию с подходом Запада к использованию Украины против России и пришёл к выводу, что украинцев готовят к новому этапу на фоне проигрыша на фронте.
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