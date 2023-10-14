США готовятся к ядерной войне на два фронта

Китайская газета Global Times отреагировала на недавно опубликованный доклад комиссии по стратегическим вопросам при Конгрессе США, который обсуждает необходимость подготовки к возможным военным конфликтам с Россией и Китаем.
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