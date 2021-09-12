Спустя 20 лет после терактов 11 сентября от их исключительности не осталось и следа

На момент терактов 11 сентября Америка была «на пике» — она ощущала себя единственной сверхдержавой в мире, которая может делать что угодно, поэтому с карательными мерами сдерживаться не стала, пишет в Global Times британский аналитик Мартин Жак.
На момент терактов 11 сентября Америка была «на пике» — она ощущала себя единственной сверхдержавой в мире, которая может делать что угодно, поэтому с карательными мерами сдерживаться не стала, пишет в Global Times британский аналитик Мартин Жак.
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