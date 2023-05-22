МИД Китая обвинил Японию в нападках на Пекин на саммите G7

Министерство иностранных дел Китая вызвало японского посла Хидэо Таруми, чтобы высказать решительный протест действиям Японии на саммите стран G7, который завершился накануне.
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