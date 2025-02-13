Страны Европы потребовали от США места за столом переговоров по Украине

Переговоры по мирному урегулированию на Украине необходимо проводить с участием самой Украины и Европы, говорится в совместном обращении к США от Германии, Франции, Польши, Италии, Испании, Великобритании, Европейской службы внешних связей и Еврокомиссии, опубликованном 13 февраля на сайте МИД ФРГ.
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