Страны Европы потребовали от США места за столом переговоров по Украине

Переговоры по мирному урегулированию на Украине необходимо проводить с участием самой Украины и Европы, говорится в совместном обращении к США от Германии, Франции, Польши, Италии, Испании, Великобритании, Европейской службы внешних связей и Еврокомиссии, опубликованном 13 февраля на сайте МИД ФРГ.