"Логика бессильна": Немец прожил в России 18 лет и рассказал, что понял о русских

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Комментарии
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ВС
Владимир Сергеев
Дорого иногда нам этот &quot;Авось&quot; обходится. Вот и в Сирии опять нападение на Алеппо проспали...
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9 час.
владимир беспалов
сука,я оказывается немец.Почти никогда не опаздываю,и носки складываю парами
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6 час.

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