Миллионы студентов используют ИИ при создании академических работ: 3% статей на 80% были созданы искусственным интеллектом.

Исследования, проведённые онлайн-платформой для подачи эссе и детектором плагиата Turnitin, свидетельствуют о широком использовании генеративного искусственного интеллекта студентами при написании своих работ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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