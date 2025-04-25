Ну что, «тифозная вошь», опять базар не фильтруешь? Трамп вновь кинул Зеленского: Киев останется без разведданных и оружия

Добрый Мир
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Добрый Мир

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Комментарии
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Eduard
Теперь самураи или Европа преступному режиму их дадут.Мир сума сошол!
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