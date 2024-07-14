Минобороны КНР: совместные патрулирования не направлены против третьих сторон

Российские и китайские корабли провели четвертое совместное морское патрулирование в западной и северной частях Тихого океана, в рамках которого участники отрабатывали алгоритмы совместных действий при досмотре подозрительных судов.
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